Lichaam gevonden op voetbalveld: politie onderzoekt verdacht overlijden

Glabbeek Burgemees­ter trekt aan de alarmbel: uitgaven brandweer ontsporen op amper 3 jaar met 39%

In 2020 waren de totale uitgaven voor de werking van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant 34,5 miljoen euro. In de ontwerpbegroting 2023 die de korpsleiding heeft opgemaakt en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de burgemeesters in de zoneraad op woensdag 23 november stijgen deze totale uitgaven tot maar liefst 47,8 miljoen euro. “Op amper 3 jaar de uitgaven met maar liefst 39% laten ontsporen is gewoon ongezien” reageert de Glabbekse burgemeester vol ongeloof.

22 november