Landbouwer op rust (79) vermoordt zijn vrouw (78) in Tielt-Winge

Eénrich­ting­ver­keer Dries in Glabbeek

Door activiteiten in zaal Glazuur (Dartstornooi) en de site van de gemeenteschool (Paaseierenraap) is er op zaterdagnamiddag 8 april 2023 vanaf 13 tot 18 uur éénrichtingverkeer van kracht op de Dries in Glabbeek vanaf het kruispunt met de Stationsstraat/Grotestraat richting het kruispunt met de Craenenbroekstraat.