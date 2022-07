Kom jij ook leren toveren met Heksje Mimi?

Inschrijven? Via dienst toerisme van Tielt-Winge - toerisme@tielt-winge.be of tel. 016 46 82 73 (voormiddag) ten laatste donderdag voor de wandeling doorgaat om 12 uur

Hoera! Heksje Mimi is op bezoek in het Kabouterbos. Samen met haar gaan we op avonturentocht en gaan we vooral leren toveren… Na de wekelijkse vergadering in het grote kabouterhuis gebeurt er iets mysterieus. Breng zeker al je toverkrachten en toverspreuken mee! Schrijf zeker in voor 18/08/22 om 12 uur bij toerisme@tielt-winge.be! info: www.tielt-winge.be