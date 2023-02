Klassering afspanning(van de intussen verdwenen) De Drie Haringhe wordt opgeheven

De ‘God van de Bordeaux’, die melk bij de wijn deed en sjoemelde voor miljoenen, bezorgt na zijn dood nu ook de Belgische staat een kater

De grootste fraudezaak in de recente geschiedenis van bordeaux-wijnen is met een serieuze anticlimax geëindigd. Roger ‘God van de Bordeaux’ Geens uit Aarschot wist jarenlang mensen op te lichten met zijn exclusieve wijnen die in werkelijkheid werden aangelengd met goedkope tafelwijn of zelfs vieze melk waar mensen ziek van konden worden. In 2018 — twee weken voor zijn doorverwijzing naar de rechtbank — kwam de man te overlijden. Nu vijf jaar later wordt niemand meer vervolgd. Het prijskaartje van goed 14 jaar onderzoek kost de Belgische staat 1 miljoen euro.