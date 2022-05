Inwoners Tielt-Winge bij de beste afvalsorteerders van Vlaanderen

Op de kaart van Vlaanderen werd elke gemeente ingekleurd naar gelang de hoeveelheid restafval die er per inwoner werd opgehaald. Tielt-Winge is op die kaart wel zeer licht ingekleurd. In vergelijking met de rest van Vlaanderen wordt er dus relatief weinig restafval opgehaald in de gemeente. Bovendien is Vlaanderen sowieso al bij de betere leerlingen van de Europese klas. Voor het gemeentebestuur zijn de inwoners van Tielt-Winge dus bij de koplopers in Europa als het op sorteren aankomt.

EcoWerf maakte zelf ook enkele cijfers bekend over de afvalophaling in Tielt-Winge. Het gaat om statistieken van 2021. In totaal werd er meer dan 4 miljoen kg afval ingezameld in de gemeente, of 385 kg per inwoner. Zo’n 22% daarvan is restafval, 18% gft. De eerste cijfers van DifTar bevestigen trouwens het uitstekende sorteergedrag in Tielt-Winge. Zo werden er al 4742 restafvalcontainers bedeeld, 2328 gft-bakken bechipt en heeft 90% van de inwoners een papiercontainer.