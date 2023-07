In het spoor van de razzia’s in Meensel-Kiezegem tijdens de Oorlogswandeling

De derde editie van de Oorlogswandeling gaat zondag 9 juli door in Meensel-Kiezegem. Net zoals vorig jaar stelt Museum44 drie routes voor (5,10 en 15 km) langs de historische paden van de razzia’s van 1 en 11 augustus 1944. Nieuw is de vierde, rolstoelvriendelijke route die een volledig inclusieve ervaring garandeert. Tickets kosten 5 euro per deelnemer. De opbrengsten gaan integraal naar de werking van Museum44.