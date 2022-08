Het Balanske bestaat 30 jaar en viert dat op 11 september

HERENT Meester Renaat (58) van basis­school De Kraal in Herent overleden

Basisschool De Kraal in Herent is in rouw door het verlies van meester Renaat Mellaerts uit Tielt-Winge. Hij was 38 jaar tewerkgesteld in de school. De meester overleed zaterdag thuis op 58-jarige leeftijd.

9 augustus