Gratis tentoonstelling bij Huis van het Belgisch-Franse Verzet

LANGDORP/TESSENDERLO Man die escorte overvalt, riskeert tot vijf jaar cel: “Hij deed zich voor als Nederland­se politicus”

Twee dagen voor kerst in 2019 werd een escortdame in het huis van haar vriend in Langdorp (Aarschot) overvallen door twee zogezegde klanten. De vrouw werd bedreigd en aangerand, terwijl haar vriend zich in de garage verstopte.

6 april