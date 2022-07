Goed nieuws voor huisdieren en hun baasjes van het Hageland : Tom&Co opent een nieuwe winkel in Tielt-Winge

Tielt-WingeGoed nieuws voor de dierenliefhebbers in Tielt-Winge. Aan het Gouden Kruispunt opende Tom&Co er een gloednieuwe dierenspeciaalzaak. Baasjes zullen er nu ook, naast het aankopen van dierenvoeder en accessoires een beroep kunnen doen op verschillende diensten voor hun viervoeters. De experten van Tom&Co zetten hun beste been voor om het de klant en zijn lievelingsdier naar de zin te maken.

Of ze nu vier poten, veren of vinnen hebben, alle huisdieren en hun baasjes van de ruime regio Vlaams-Brabant zijn welkom in de nieuwe Tom&Co winkel van 750 m² die op 6 juli opent in Tielt-Winge!

De rekken zijn gevuld met exclusieve collecties en een breed scala aan accessoires met voor elk wat wils. Ook aan het comfort en het welzijn van de harige huisgenootjes werd gedacht. Baasjes kunnen hun hond laten wassen in de dog-wash, maar ook gratis medailles laten graveren en chips laten uitlezen. Visliefhebbers kunnen hun aquariumwater laten testen. Dit alles met als doel onze trouwe metgezellen te verwennen en hun dagelijks leven aangenamer te maken. Daarnaast kunnen alle klanten gebruik maken van de Coloco klantenkaart die in alle Tom&Co winkels geldig is.

Volledig scherm Baasjes kunnen hun hond laten wassen in de dog-wash. © Bollen

Beste is nog niet goed genoeg

Franchisehouders, Patrick Putteman en Jean-François Piraux zijn met de opening van dit filiaal niet aan hun proefstuk toe. Dit is de vierde Tom&Co winkel die zij openen, naast hun filialen in Haacht, Tienen en Herent. Patrick en Jean-François, beide dierenliefhebbers van het eerste uur, zijn verheugd met deze vierde winkel.

“We willen uiteraard alleen maar het beste aanbieden aan elk huisdier. Zelf hebben we een basset hound en daar willen we uiteraard ook alleen maar het beste voor. Daarom zijn we blij met de opening van dit vierde filiaal in de ruime regio. Zo kunnen we aan de noden van alle huisdieren en hun baasjes blijven voldoen.”

De nieuwe winkel is open 6 dagen op 7, van maandag tot zaterdag, van 09.00u tot 18.00 uur.

