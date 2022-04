Gitarist Roeland Celis treedt op in GC De Maere op 23 april

Erpe-Mere Achterbouw gaat in vlammen op na zware brand, rookpluim tot ver te zien

In de Lange Ommegangsstraat in Erpe-Mere is zaterdag in de late namiddag een achterbouw in vlammen opgegaan bij een zware brand. De vlammen sloegen uit het gebouw toen de brandweer aan kwam, maar niemand raakte gewond.

9 april