DE OUDSTE BELGEN. Florine (105) over liefde, leeftijd en oorlog: “Het bombarde­ment van Leuven staat nog steeds op mijn netvlies gebrand”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. In het WZC Vondelhof in Roosbeek (Boutersem) woont de kranige Florine Minot (105), afkomstig uit Tienen. Wij mochten langsgaan voor een babbel en... een goeie donkere Leffe. “Eigenlijk drink ik zo eentje voor het slapengaan, maar tijdens de dag kan het ook wel smaken”, lacht de dame die ons meeneemt in haar leven.