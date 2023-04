Gepensioneerde boer (79) doodt echtgenote (78) in afgelegen hoeve

Glabbeek krijgt laagste subsidies uit gemeente­fonds, maar ontvangt wel de meeste investe­rings­sub­si­dies in de regio

Uit het Vlaams subsidieregister blijkt dat de steden en gemeenten in Oost-Brabant in 2022 voor 1,15 miljard euro aan subsidies ontvangen hebben van de Vlaamse overheid. in heel Vlaanderen gaat het grootste bedraag naar de grootsteden Antwerpen en Gent die samen 40 procent uit het gemeentefonds krijgen. De tweede categorie zijn de steden met 50.000 tot 150.000 inwoners die 15 procent uit het gemeentefonds krijgen. De rest wordt verdeeld over alle andere gemeenten. Ter vergelijking: Gent krijgt 1.323,79 euro per inwoner, Leuven 488,80 euro per inwoner, Tienen 270,81 euro per inwoner, Kortenaken 225,94 euro per inwoner, Bekkevoort 219,18 euro per inwoner en Glabbeek 183,55 euro per inwoner.