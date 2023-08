Geen geld buitgemaakt bij plofkraak Gouden Kruispunt : “Beveiligingen bewijzen hun nut en efficiëntie”

Weerom heisa om trage weg : “Alweer een nieuwe hold-up van Marc Van Damme en Lowie Steenwegen”

Met verbazing kreeg de gemeente Glabbeek vandaag alweer een deurwaarder over de vloer die handelde in opdracht van de voetwegenactivisten Marc Van Damme en Louis Steenwegen (Samen Groen). Zij lieten eenzijdig een deurwaarder een “bevel tot betalen” aan de gemeente betekenen voor alweer dwangsommen van 45.000 euro voor de trage weg 43 in Attenrode die door een fruitbedrijf liep. “Dit is zeer opmerkelijk, want na het vonnis heeft de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek op 31 december 2022 het nodige gedaan binnen haar bevoegdheid om de juridische toestand van de voetweg nr. 43 in orde te zetten”, zegt burgemeester Reekmans die dit een ware hold-up noemt.