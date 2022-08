Fruitpluk op gang getrapt in het Hageland : “Wat kleiner, maar fijner dan voorbije jaren”

Tielt-Winge / TienenHet Hageland staat onder meer bekend om haar appel- en perenteelt. Vandaag is het grote startschot gegeven van de ‘fruitpluk’. De fruittelers doen hiervoor traditiegetrouw op heel wat seizoenarbeiders, al is dat nog steeds een knelpunt. Een beetje onbegrijpelijk, want vandaag gingen we even langs bij Mario Vanhellemont (52) die op een perceel in Binkom met de perenoogst begonnen is. Heel wat verschillende nationaliteiten en verschillende talen bij de plukkers, maar de sfeer zit er enorm goed. “Wat wil je, de hele dag in de gezonde buitenlucht én je werkt samen met toch een aantal ‘onbekenden’. Niet zo leuk toch als in volle natuur nieuwe vrienden maken”, lacht plukker Dave.