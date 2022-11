EcoWerf betrapt 17 sluikstorters

“Ook al daalt het sluikstort aan de glasbollen, de cijfers blijven te hoog”, zo vertelt EcoWerf-voorzitter Rudi Beeken burgemeester van Tielt-Winge (Open Vld). “Zo haalden we in 2021 in heel het EcoWerf-werkingsgebied 84 ton sluikstort aan de glasbollen op. Dat was een daling van 12 ton tegenover 2020, want toen werd er zelfs 96 ton opgehaald. In 2019 was dat nog 113 ton.”.