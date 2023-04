Druk thuis akten, attesten en uittreksels af

Ibe van der Auwera (22) is sinds kort nieuwe eigenaar van café Den Draad: “Cafébaas was een jongens­droom, al zag ik het nooit als iets realis­tisch”

Café Den Draad is al jaren een vaste waarde in de Gasthuisstraat in Aarschot. Op 21 januari werd de fakkel doorgegeven. Voor Ibe van der Auwera (22) was het een droom die uitkwam. “Eind vorig jaar kreeg ik de kans om het over te nemen, ik heb geen seconde getwijfeld.”