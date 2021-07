“De tv stond aan, maar effectief kijken? Dat ging niet...” Vriendin en supporters van ritwinnaar Dylan Teuns bouwen feestje in café Boerenhof

REGIO Holsbeek heeft momenteel de meeste volledig gevacci­neer­de inwoners in huis

17 juni Van zes gemeentes in onze regio blijken de inwoners van Holsbeek met 44,25 procent de meeste volledig gevaccineerden in huis te hebben. In Boortmeerbeek is voorlopig 35,68 procent volledig gevaccineerd.