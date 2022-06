Buurtbewoner betrapt inbrekers en kan hen in handen geven van politie

Hageland Hagelandse 101 laat app ontwikke­len door leerlingen van De Lift in Diest: “Zo kunnen vrienden en familie áltijd zien waar hun wandelaar zit”

Na een succesvolle eerste editie, vindt ook dit jaar weer de Hagelandse 101 plaats. Een pittige wandeltocht van 101 kilometer met 750 hoogtemeters, af te leggen in maximaal 24 uur. Dit jaar heeft de organisatie weer iets speciaal in petto, gekaderd in een ander geheel. Ze gaan namelijk de samenwerking aan met secundaire school voor informatica voor jongeren met ASS ‘De Lift’ in Diest.

15:27