Brand bij veevoederbedrijf

De juiste oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar mogelijk ontstond die door een defect aan de droogkast. Er was ook een hevige rookontwikkeling. De brandweer van Tienen, Aarschot en Scherpenheuvel snelden ter plaatse. Het is nog even afwachten of het huis van het gezin nog bewoonbaar is. “Omwonenden kunnen beter hun ramen en deuren gesloten houden om eventuele geurhinder te voorkomen. Aan de woning is aanzienlijke schade, dus of ze nog bewoonbaar is, moet nog blijken”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld).