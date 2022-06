BMW brandt volledig uit na vermogensverlies in motor

Tienen Hondenkwe­ker Mark bedreigd en in elkaar geslagen in eigen tuin: “Drie daders sprongen uit het niets over de muur en stormden op me af”

“Wilden ze mij afranselen? Of mijn honden iets aandoen? Ik heb er het raden naar.” Toen Mark Moorhem rustig in zijn tuin het gras aan het maaien was, stond hij plots oog in oog met drie indringers. Een van hen bedreigde de kweker van labradors met een mes. “Ze schopten en sloegen me terwijl ik op de grond lag. Pas toen ik om hulp bleef roepen, gingen ze op de vlucht.” Opmerkelijk: wellicht kondigden de daders hun bezoek aan met liefst 42 telefoonoproepen.

14 juni