Gemeente Glabbeek ging van start met renovatie van de beschermde kerk van Zuurbemde

De voorbije dagen ging de aannemer in opdracht van de gemeente Glabbeek van start met de renovatie van de beschermde Sint-Catharinakerk en kerkhofmuur in Zuurbemde. De restauratie van de kerk en kerhofmuur heeft een kostprijs van ruim 900.000 euro. Maar het gemeentebestuur kan voor de financiering hiervan beroep doen op maar liefst 720.000 euro Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.