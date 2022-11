Bestuurder van Lamborghini zoeft agenten voorbij met glas te veel op

Tielt-Winge Diestse­steen­weg best vermijden voor riolerings en wegeniswer­ken

In overleg met het lokaal bestuur wordt dinsdag 22 november de Diestsesteenweg in Tielt-Winge een ganse dag (tussen 6.30 uur en de vooravond) volledig afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Rijsbergstraat en de Heidebergstraat. Er zal een omleiding voorzien worden, maar het is best om de omgeving die dag te vermijden.

21 november