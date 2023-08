Behaag je tuin

Scherpen­heu­vel maakt zich klaar voor groots musical­spek­ta­kel rond Pater Damiaan

In augustus 2023 presenteert productiehuis Historalia het grootse musicalspektakel ‘Damiaan’. Dit openluchtspektakel vertelt het fascinerende verhaal van ‘Grootste Belg’ Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan. ‘Damiaan’ wordt op de planken gebracht aan de basiliek van Scherpenheuvel, de magische plek waar ‘Jef’ De Veuster in 1863 afscheid nam van zijn moeder om aan de slag te gaan als missionaris in Hawaï.