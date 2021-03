Baby bijt op autosleutel en sluit zichzelf op : hulpdiensten kunnen kindje redden

Aarschot LEKKER LOKAAL met Brasserie 89: Er mag wat meer vlees aanzitten

12 maart Wekelijks gaan journalisten incognito eten bij de lokale horeca om voor u de kwaliteit te testen. In coronatijden moeten ook zij hun menu afhalen en er thuis van genieten. Deze week gingen we naar Brasserie 89 in Aarschot en wat we er kregen was prijs-kwaliteit niet slecht maar we hebben ook al beter gegeten. We vertellen er u graag meer over hieronder. Meer recensies leest u in ons dossier.