Afrika Filmfestival komt heel even naar Tielt-Winge

Tielt-Winge 525 euro voor de Sint-Joris­school door zwerfvuil te ruimen

Ook de Sint-Jorisschool schreef zich schreef zich in 2022 in voor de Operatie Proper van Mooimakers. Zij engageerden zich om in de ruime buurt van de school zwerfvuil op te ruimen, hetgeen meteen een goede aanleiding is om te leren sorteren en ook te leren dat zomaar iets op de grond smijten helemaal niet oké is.

2 februari