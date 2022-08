65 jaar huwelijk voor Goedhuys Emiel en Rentiers Angela Maria

“Als kinderen hebben we hun leven van zeer dichtbij mogen meemaken. Ze hebben ons alle kansen gegeven om zelf de keuzes te maken in dit leven die we wilde. Ze hebben ervoor gezorgd dat we niets te kort zouden komen. Ze hebben altijd hard moeten werken, er werd gewerkt op alle fronten: samen in de Walen de bieten in, ons ma spullen aan huis verkopen (aan koffielepeltjes nooit gebrek) of met de fiets gaan werken in Leuven en onze pa - na zijn legerdienst - met de camion rijden (zijn grote liefde) of timmerman op ‘den travaux’ en rijdend met de ‘slons’ - de bus met werkvolk -, in Houwaart bij de steenkapper en tot slot terug in den bouw als ploegbaas van de metsers”, vertelt de familie Goedhuys. “Ik zou hier verhalen kunnen vertellen, maar waar het op neer komt: we hebben een hele mooie jeugd gekregen, waarvoor onze oprechte dank.”