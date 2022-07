20-jarige bestuurder op slag dood na zwaar ongeval in Tielt-Winge

Het ongeval op de Tiensesteenweg in Tielt-Winge gebeurde zaterdagavond omstreeks 19.30u. Een 20-jarige bestuurder reed richting het Gouden Kruispunt en is om een nog onbekende reden van zijn rijbaan afgeweken. Het voertuig schuurde langs een boom vlak naast de rijweg en kwam in het veld terecht. De jonge bestuurder uit Tremelo was op slag dood. Er waren geen derden betrokken bij het ongeval en er waren geen hindernissen op de weg. Volgens een getuige was er ook geen overdreven snelheid in het spel.