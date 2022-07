19-jarige bestuurder op slag dood na zwaar ongeval in Tielt-Winge

Tienen Marc en Carla zetten bloempjes nooit meer buiten, bloemenwin­kel Jasmijn sluit de deuren : “Genieten van andere dingen”

Carla Peeters (59) en Marc Allard (63) sloten donderdag een mooi hoofdstuk uit hun leven definitief af. De deuren van hun bloemenzaak ‘Jasmijn’ aan de Vierde Lancierslaan in Tienen sloten na liefst 37 jaar definitief. Deels met spijt in het hart, anderzijds is het koppel nu wel klaar om andere dingen in het leven te ontdekken. “Al eens niet om vier uur uit de veren moeten, dat zal deugd doen.”

30 juni