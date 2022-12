1,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Tielt-Winge hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de terminale De Kreunersfan Renaat tot Marc D. die dood werd teruggevonden op parking van voetbalclub TW3000

Het meestgelezen artikel van afgelopen jaar ging over een verkeersongeval met dodelijke afloop. In juli kwam een 19-jarige bestuurder uit Tremelo om het leven op de Tiensesteenweg in Tielt-Winge toen hij plots van de baan afweek en een boom raakte. Hij droeg geen gordel en is daarom uit het voertuig geslingerd. Er zou geen overdreven snelheid in het spel geweest zijn.

Dodelijke ongevallen

Eerder op het jaar, in februari, was er al een dodelijk ongeval op de E314 in Tielt-Winge. Een 57-jarige man werd vermoedelijk onwel ter hoogte van de afrit Tielt-Winge / Scherpenheuvel-Zichem en reed tegen twee andere auto’s. De auto van de man zelf kwam zwalpend op de pechstrook terecht en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden hem nog te reanimeren. De 57-jarige bestuurder uit Houthalen-Helchteren overleed echter ter plaatse. De twee geraakte auto’s liepen schade op, maar de bestuurders bleven ongedeerd.

In mei was het opnieuw zover, alweer een dodelijk ongeval op de E314. Verschillende voertuigen waren bij het accident betrokken. Eén persoon overleefde de klap niet, een andere persoon raakte zwaar gewond. Een bestelwagen was er ingereden op de file. Door die aanrijding werd een tweede bestelwagen naar voren geduwd, die op zijn beurt een persoonswagen aanreed. Voor de bestuurder van de bestelwagen die op de file inreed, kon geen medische hulp meer baten. Het betreft een man uit Brussel van 42 jaar oud. De inzittenden van de andere wagens verkeerden niet in levensgevaar, maar werden wel naar het ziekenhuis afgevoerd.

Volledig scherm Dodelijk ongeval op E314 ter hoogte van afrittencomplex Tielt-Winge / Scherpenheuvel-Zichem © HVZO

Onverdacht, maar tragisch overlijden

Op de parking naast het voetbalveld van voetbalclub TW3000 in Tielt-Winge werd eind november een lichaam aangetroffen. Het ging om de 55-jarige Marc D. Arbeiders die in het nabijgelegen gebouw van Electrabel aan het werk waren troffen het levenloze lichaam aan. D. stierf volgens het parket niet in verdachte omstandigheden. “Het was een hele sympathieke kerel die voor iedereen openstond. Zijn eigen miserie opzijzetten om iemand anders te helpen, dat was Marc ten voeten uit”, vertelde zijn huisgenoot aan onze krant.

Geen drinkwater

Vlak voor Kerstmis kwam er bij verschillende inwoners van Tielt-Winge, Bekkevoort en Lubbeek weinig of geen drinkwater meer uit de kraan. Ook andere steden en gemeenten uit de regio - Kortenaken en Scherpenheuvel-Zichem - ondervonden hinder. De vrieskou van de week ervoor en de daaropvolgende dooi hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat de leidingen wat instabieler zijn en kunnen breken. Deze waterlekken leidden dan weer tot drukverlies. “Het is vooral ‘s avonds, als mensen thuis komen van hun werk en meer water verbruiken, dat we niet aan de vraag kunnen voldoen”, klonk het bij de Watergroep.

De problemen hielden enkele dagen aan. Op kerstavond ging voor de inwoners van Tielt-Winge de vijfde dag in zonder drinkwater en veel hoop op beterschap was er niet. “Gelukkig kunnen we douchen bij mijn schoonouders, maar de afwas blijft al even staan”, zuchtte Nora Szücs uit Tielt-Winge.

De terminale fan van De Kreuners

Volledig scherm Renaat geniet nog een laatste keer van De Kreuners © Ambulance Wens België

Afsluiten doen we met een triest, maar mooi verhaal dat we jullie brachten in augustus. Renaat Mellaerts (58) uit Tielt-Winge was terminaal, maar kon op zondag 31 juli nog een allerlaatste keer naar zijn idolen van De Kreuners gaan kijken op het Tiense stadsfestival Suikerrock. Het was zijn laatste wens, die dankzij zijn naasten en de organisatie Ambulance Wens België in vervulling kon gaan. Net geen week later overleed Renaat. “We wisten dat het snel kon gaan, maar dit hadden we niet verwacht”, vertelde Walter Grootaers.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

