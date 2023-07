Twee wiettelers in woonwagen in Ham krijgen 22 en 20 maanden cel: “Het geld diende om te ontsnappen aan zijn schrijnen­de levensom­stan­dig­he­den”

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 56-jarige man uit Ham wegens wietteelt veroordeeld tot 22 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 8.000 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel. Een 35-jarige man uit Genk kreeg voor zijn aandeel 20 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel en dezelfde geldboete. In de woonwagen van de vijftiger aan de Eikendreef in Ham trof de politie in februari 2021 in totaal 643 planten aan.