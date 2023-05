Wielerwedstrijd zorgt maandag voor omleiding in Tessenderlo

Less AUTRE brengt vijfde single ‘American Bar’ uit: “Over een bekende bar in Aarschot, die ondertus­sen niet meer bestaat”

Less AUTRE brengt hun vijfde single ‘American Bar’ uit. Deze rock track neemt je mee op een wilde reis door een avond die eindigt in een ‘American Bar’ ergens in Aarschot. Deze zaterdag geven ze een voorsmaakje van hun aankomende EP in ‘T Verlof in Aarschot.