Werken aan het kruispunt van de Sparrenweg en Paddenhoek gaan maandag van start

Brandweer ontdekt wietplanta­ge na brand bij buren

Afgelopen zaterdag brak in een woning op Tusvoort in Hulst (Tessenderlo) rond 11.30 uur een brand uit. Om te voorkomen dat de brand zou overslaan op het huis van de buren, moest de brandweer ook in dit huis binnengaan. Hier trof de brandweer een wietplantage van liefst 200 planten aan. De eigenaar van de wietplantage zal zich volgende maand al moeten verantwoorden voor de rechtbank.