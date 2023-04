WEER. Vanochtend neerslag en bewolking in Tessenderlo

Beringse kinderge­meen­te­raad bakt koekjes tegen armoede

Tijdens de paasvakantie nemen de leden van de Beringse kindergemeenteraad de tijd om zich extra in te zetten voor het goede doel. Op maar liefst drie verschillende markten worden koekjes verkocht, om op deze manier geld in te zamelen voor het goede doel: “Wij hopen heel wat koekjes te verkopen zodat de vrijwilligers van Sint-Vincentius mensen in armoede verder kunnen voorzien van gratis kleding, verzorgingsproducten en voeding”, klinkt het.