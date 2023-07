WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Tessenderlo

MIJN TUIN. Onze journalist bouwde een bruine kroeg in zijn groen paradijs: “Elke boom heeft hier zijn eigen verhaal”

Van een grote lege grasvlakte met amper een boom tot een prachtige oase van rust met vele hoekjes en kantjes. De tuin van Joyce De Sager en haar man Toon Verheijen, journalist voor uw krant, is in elf jaar onherkenbaar veranderd. En vooral, het is een een tuin waarin het leven wordt gevierd: hun tweeling kan er hun fantasie de vrije loop laten met twee unieke speelhuisjes, je vindt er tussen het groen een bruin café en ook de overleden buurvrouw Annie heeft haar eigen plekje. “Liefkozend noem ik een van de houtduiven die hier zit altijd 'bompa’. Soms denk ik: hij komt kijken of het goed met me gaat.”