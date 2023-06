WEER. Kans op helder weer in Tessenderlo vanochtend

Kunstenaar Wim Tellier steekt Kioskplein dit weekend in een kleurrijk jasje

Projecten in Knokke-Heist, aan de Antwerpse dokken, de Heizel in Brussel, de Santa Monica Pier in Los Angeles, de billboards in New York City en vanaf dit weekend mag kunstenaar Wim Tellier ook Beringen aan dat lijstje toevoegen. “In de galerij van Casino Beringen nemen een reeks indrukwekkende panoramische foto’s je mee op een unieke reis rond de wereld.” De Beringse schepen van Cultuur licht toe.