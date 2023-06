WEER. Kans op helder weer in Tessenderlo vanochtend

Brandweer­pos­ten uit hele hulpverle­nings­zo­ne ter plaatse om hooibrand te bestrijden

Op de Tieltse Baan in Rillaar bij Aarschot brak maandagavond iets voor middernacht een brand uit in een loods van een landbouwbedrijf. De rookontwikkeling was van kilometers ver op te merken. Rond 4 uur was het vuur onder controle.