WEER. In Tessenderlo lichte regen en overwegend bewolkt weer vanochtend

Beschuldigde Bahri Hadjiev (31) heeft op het einde van zijn ondervraging door de assisenvoorzitter extra zout in de wondes van de nabestaanden van Kevin Van Gelder (39) gestrooid. Hadjiev verklaarde tijdens de eerste dag van zijn assisenproces immers dat niet alleen hijzelf schuldig is aan de dood van Kevin. De voorzitter werd er in elk geval niet blij van.