Vrijdagavond gaan werken aan E313 in Tessenderlo van start

Zelden gezien: 450 agenten vallen gevangenis van Hasselt binnen voor giganti­sche ‘huiszoe­king’

Honderden federale agenten zijn deze ochtend binnengevallen in de Hasseltse gevangenis. De actie kadert in een onderzoek van het federaal parket inzake het doorsluizen van verboden producten. Er is niemand opgepakt, er werden wel verschillende zaken in beslag genomen. Dat meldt het parket van Limburg.