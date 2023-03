Verkeerswijziging die eerder frustraties opwekte bij Looienaars blijft nog drie maanden langer

De gewijzigde verkeerssituatie maakt dat het niet meer mogelijk is om van de Neerstraat richting de Schoterweg in te rijden. Dat betekent dat alle bestuurders dezelfde richting moeten volgen, wat eerder dit jaar al voor zorgde voor frustraties bij Looienaars: “Er zijn iedere dag files”, deelde een Looienaar op sociale media. “En als het nu nog voor een reden was... nutteloos is het!”, reageerden anderen.

Burgemeester van Tessenderlo Karolien Eens lichtte toen toe welk doel de proefopstelling heeft: “We willen zo weinig mogelijk verkeer in het centrum. Daarvoor moet je een aantal ingrepen doen. Wat we nu zien, is dat veel mensen die niet in het centrum moeten zijn, er toch doorrijden. Je moet dat in het grotere geheel van het mobiliteitsplan zien. Eigenlijk kan je de wijziging er niet van loskoppelen, maar we kunnen ook niet alles tegelijk doen want dan is het helemaal chaos. Je moet het ene eerst gewoon worden vooraleer je het volgende kan doen.” Het gemeentebestuur deelt nog mee dat er ook nog gesprekken met de handelsraad en Unizo volgen.