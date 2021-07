Veloservice Tessenderlo gaat in de vlammen op: “Ik was aan het slapen en plots was mijn levenswerk weg”

De ondernemer was nog aan het slapen in zijn aanpalende woning toen het vuur ontstond. “Vreemd genoeg is het brandalarm ook niet afgegaan. Gelukkig was ik zelf nooit in gevaar geweest. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe dit is kunnen gebeuren. Gisteren ben ik nog tot in de avond bezig geweest met de elektrische fietsen. Deze staken in, maar ik weet niet of dat ook de oorzaak is van de brand. Misschien is er ergens iets misgelopen met een batterij. De verzekering zal morgen ter plaatse komen om dat te onderzoeken”, zegt Nick.