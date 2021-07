Veloservice Tessenderlo gaat in de vlammen op: “Heel mijn levenswerk weg”

Wielrennen Jente Boons begint aan zijn wielersei­zoen: “Ik kijk uit naar de buitenland­se koersen”

10 juni Het wielerseizoen is eindelijk van start gegaan voor wie geen prof is. Ook voor Jente Boons die aan zijn eerste seizoen bij de beloften bezig is. De Looienaar kwam nog niet in actie, maar dat is achteraf gezien niet zo erg. “Het coronavirus had me te pakken en ik zat drie weken niet op de fiets. Gelukkig is dat verleden tijd en kijk ik uit naar mijn eerste koersen”, zegt Boons. “Ik leg de lat bewust niet te hoog. De ploeg geeft me trouwens de kans om rustig te groeien.”