UPDATE: Zoutzuurlek in Tessenderlo, alle voorzorgsmaatregelen worden opgeheven

TessenderloDe brandweer meldt dat er deze ochtend een chemische stof ontsnapt zou zijn bij chemisch bedrijf Vynova in Tessenderlo. Uit voorzorg vroeg de brandweer dan ook aan alle buurtbewoners van het industriegebied Geenrode hun ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven. De gemeente meldt nu dat alle voorzorgsmaatregelen opgeheven mogen worden en dat het gaslek gedicht is.

“Uit voorzorg vragen we dat inwoners in de buurt van het industriegebied Geenrode, hun ramen en deuren gesloten houden”, klonk het deze voormiddag bij de brandweerzone Zuid-West Limburg. Om 09.25 was er op de site van Vynova Belgium, gelegen aan de Heilig Hartlaan in Tessenderlo, zoutzuur (HCl) vrijgekomen.

Het bedrijf zelf bevestigde deze ochtend al dat er geen gewonden waren: “Voor zover we weten zijn er geen gewonden of slachtoffers. Intussen is het lek neergeslagen met een watergordijn”. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen opgeheven worden, blijft de oorzaak van het lek onduidelijk : “Het lek werd vastgesteld bij een productie-installatie voor monovinylchloride. Hierop werd de installatie onmiddellijk stopgezet en kwam het interne interventieteam meteen ter plaatse, waarna de gaswolk met vrijgekomen HCl door middel van een watergordijn werd neergeslagen. Het lek was omstreeks 11.00 uur volledig onder controle. De oorzaak van het lek is nog niet gekend en wordt momenteel onderzocht”, deelt de gemeente Tessenderlo mee.

BE-Alert

Na de vrijgekomen gaswolk werd de gemeentelijke rampenfase geactiveerd en stuurde het lokaal bestuur aan iedereen een BE-Alertbericht. Intussen werden meting uitgevoerd in de ruime omgeving van het chemische bedrijf: “Hierbij werden geen schadelijke stoffen vastgesteld. De gemeentelijke rampenfase werd daarop rond 11.30 uur opgeheven. Bij het incident vielen geen gewonden. Het bluswater voor het watergordijn wordt opgevangen op het bedrijf in daartoe voorziene bekkens. Er is geen gevaar voor verontreiniging van de bodem of het grondwater”, licht de gemeente toe.

