Twintig minuten file op E313 richting Luik door ongeval in Tessenderlo: linkerrijstrook versperd

Genk RESTOTIP: Foglia: plantaardi­ge, hartige gerechten met een Italiaanse toets

Denk jij ook direct aan avocado spread en luchtige groentegerechtjes als je ‘veganistische keuken’ hoort? Daar kaneen bezoek aan Foglia in de Vennestraat wel eens verandering in brengen. “We willen ervoor zorgen dat onze klanten voldaan uit ons restaurant vertrekken”, vertellen uitbaters Morena Calianno (31) en Jeroen Buntinx (31). Wij houden wat ruimte vrij in onze maag, en nemen de proef op de som.