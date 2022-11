Twee op drie deelnemende asielzoekers aan het werk dankzij werkbuddy’s: “Werk biedt niet alleen een loon, maar ook zin en perspectief”

TessenderloHet nijpende tekort aan werkkrachten op de arbeidsmarkt invullen met asielzoekers, dat was het ambitieuze doel van het innovatie project Future2work. Zelfs met een moeizame opstart door lockdowns en alle bijbehorende COVID-maatregelen, hebben er binnen dit uniek en complementair partnerschap al 409 asielzoekers deelgenomen aan het project. Maar liefst 66% of 271 van deze asielzoekers zijn ondertussen aan het werk.

Stebo en Randstad RiseSmart hebben in 2019 de handen in elkaar geslagen om met het innovatieve ESF-project de zoektocht naar potentiële arbeidsreserves te combineren met de collectieve opvang van asielzoekers. Het pilootproject startte in twee opvangcentra in Limburg; bij Fedasil in Sint-Truiden en het Rode Kruis-Vlaanderen in Heusden-Zolder. Het project loopt nog tot 2023 en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid.

Volledig scherm Abdul is tevreden met het project © Mine Dalemans

Om de match tussen asielzoeker en arbeidsmarkt te maken, spelen de zogenaamde werkbuddy’s een cruciale rol. Zij fungeren als brug naar de arbeidsmarkt en als matchmaker tussen asielzoeker en werkgever. Concreet benaderen ze een honderdtal werkgevers, hr-dienstverleners en netwerkorganisaties.

“We zetten sterk in op het activeren van asielzoekers via het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ en dit project sluit daar naadloos op aan”, zegt staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V). “Het aan de slag krijgen van asielzoekers is een win-winsituatie voor de betrokkenen en voor de samenleving.” Ook Minister van Werk Jo Brouns (CD&V) is een fan van het project: “Werk biedt niet alleen een loon, maar ook zin en perspectief. We moeten de krapte op de arbeidsmarkt omvormen tot een kans, ook voor asielzoekers.”

Volledig scherm Future2work bij Kuehne+Nagel in Tessenderlo Pieter Spinnewijn Fedasil Sint-Truiden © Mine Dalemans

Uitdaging

Op dinsdag 8 november 2022 organiseerden Stebo en Randstad RiseSmart een projectbezoek bij Kuehne+Nagel in Tessenderlo, waar heel wat asielzoekers van de twee opvangcentra tewerkgesteld zijn. “Het was een grote uitdaging om asielzoekers te bereiken en te activeren via outreachend werken, hen vertrouwd te maken met de Vlaamse arbeidsmarkt, samenwerking zoeken met werkgevers en hen een inkijk geven op de praktische belemmeringen waarmee deze groep potentiële werknemers zit. Gelukkig was ook het succes groot”, zeggen werkbuddy’s Katrien en Debora, die als werkbuddy’s ook fungeren als vertrouwenspersoon en samenwerken met Fedasil en Rode Kruis-Vlaanderen.

Volledig scherm Future2work bij Kuehne+Nagel in Tessenderlo © Mine Dalemans

Caroline en Cheyenne knikken instemmend: “Bewoners leren de waarden en verwachtingen op de arbeidsmarkt begrijpen zodat ze daarmee gepast kunnen omgaan, en bedrijven stellen hun werking wat meer af op de context van asielzoekers en hun leefomgeving. Het is immers niet evident voor asielzoekers om een rekeningnummer te bekomen om het werk te kunnen starten, of vervoer te regelen, of om gewoon een doktersbriefje te kunnen voorleggen bij ziekte.”

Win-win

“We vinden het jammer dat asielzoekers vaak in een negatief daglicht geplaatst worden. Hun aanwezigheid en bijdrage op de arbeidsmarkt, is een grote meerwaarde,” zeg Jan Smits, coördinator van de afdeling werken bij Stebo. “Eigenlijk is het een win-win voor iedereen. Een job geeft de asielzoeker terug een identiteit. Door te gaan werken krijgen ze de mogelijkheid om iets bij te dragen aan het gastland en om taal, cultuur en skills bij te leren. Tegelijkertijd worden ze een deel van de oplossing voor het tekort op de arbeidsmarkt, maken de arbeidsmarkt inclusiever en dragen financieel bij aan de sociale zekerheid.”

Volledig scherm Future2work bij Kuehne+Nagel in Tessenderlo Nicole De Moor federaal staatssecretaris van asiel en migratie © Mine Dalemans

Ook de opvangcentra zijn enthousiast. Simon Vanmechelen, centrumdirecteur van het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden geeft aan: “Er heerst meer rust in het centrum. Er is minder drukte, want bewoners zijn tijdens de werkuren op het werk, maar we merken ook gewoon meer respect naar elkaar toe in de avonden. Er moet de volgende dag immers gewerkt worden.”

“Future2work loopt nog tot 2023. We hopen daarna om onze experimentele werking uit te breiden naar de andere Limburgse opvangcentra. Hiervoor zijn we nog op zoek naar projectmiddelen,” besluit Erwin De bruyn, directeur van Stebo.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.