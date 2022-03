Twee motoren verliezen controle en vliegen in publiek tijdens VLM Motorcross in Tessenderlo

Limburg Van goedkope shotjes in Bocholt tot knallende technomu­ziek in Hasselt: In deze 7 clubs in Limburg gooi jij dit weekend je dansbenen los

Na maanden wachten is het eindelijk zover: De danscafé’s en discotheken mogen hun deuren dit weekend weer openen. Van goedkope tequila-shotjes in een zwoele Mexicaanse sfeer in Bocholt tot knallende technomuziek in Hasselt. Weet jij al in welke Limburgse club jij dit weekend je dansbenen gaat losgooien?

15 februari