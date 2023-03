Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Weggevoerdenstraat

Biervrien­den in Laakdal zetten regionale brouwers weer in de kijker tijdens negende editie van Bierfesti­val

De Biervrienden in Laakdal (BIL) organiseren komende zaterdag in sporthal Kwade Plas de negende editie van hun Bierfestival in Laakdal. Zoals gewoonlijk zet het Bierfestival regionale brouwers in de kijker.