Tessenderlo Group verkozen tot meest aantrekkelijke werkgever van Limburg

“Mooie erkenning”

“We zijn erg trots dat we deze Regional Employer Brand Award van Randstad ontvingen”, zegt Myriam Lonneville (SVP HR Tessenderlo Group). “Het is een mooie erkenning voor onze sterke bedrijfscultuur en vooral voor onze medewerkers. Onze slagzin is niet voor niets ‘Every Molecule Counts’; ze verwoordt ons geloof in het potentieel van mensen, en van de planeet. Wereldwijd zijn we intussen een kleine 5.000 man sterk, samen kunnen we heel wat stenen verleggen voor duurzame groei. Positivisme en ondernemerschap zitten ingebakken in ons DNA, en dat vullen we aan met een HR-beleid dat sterk inzet op persoonlijke ontwikkeling en training.”