Tessenderlo dooft vanaf zondag straatverlichting

Beringse biblio­theek krijgt boekjes in pic­to-woord­schrift

Bezoekers van de bibliotheek in Beringen zullen binnenkort speciale boekjes kunnen uitlenen, waarbij gebruik gemaakt wordt van picto-woordschrift (waarbij vrijwel elk woord ondersteund worden door een tekening, red.). De Beringse bibliotheek kreeg liefst 120 SAMENLEES-boekjes gedoneerd van BIB! BIB! BIB! HOERA. Schepen voor bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA) licht toe waarom dat belangrijk is: “Bepaalde groepen kinderen vinden niet altijd aangepaste boekjes in het bestaande aanbod in Vlaamse bibliotheken.”