Hagelandse 101 roept op om te komen supporte­ren

De derde editie van de Hagelandse 101 - 101 kilometer wandelen doorheen het Hageland in een tijdspanne van maximum 24 uur met 750 hoogtemeters – gaat vanavond van start. Men start opnieuw aan de Vaartkom in Leuven. Wat is er nieuw? Vanaf dit jaar is er – naast de Hagelandse 101 (101 km) – ook een Hagelandse 54 + 1 (55 km). De plaatsen zijn intussen wel volzet, de organisatie roept op om massaal te komen supporteren.