Speciale eenheden overmeesteren 44-jarige dolleman in Tessenderlo

Herk-de-Stad Van platen persen voor Rocco Granata uitge­groeid tot de grootste vinylperse­rij van België: “Tot twee jaar geleden was Discomat nog de enige fabriek in ons land”

Platenzaken schieten als paddenstoelen uit de grond en hier en daar duikt zelfs een nieuwe perserij op: vinyl is terug van weggeweest en daar zit corona voor iets tussen. Tot voor de crisis telde Vlaanderen slechts één vinylperserij: Discomat in Herk-de-Stad. Eigenaar Tom Willems is intussen een oude rot in het vak en blikt terug én vooruit op wat de toekomst nog in petto heeft voor de unieke ambacht. “Vinyl is volledig het tegenovergestelde van de huidige maatschappij: geen perfectie en geen gejaagdheid, maar even volledig loskoppelen.”

29 januari